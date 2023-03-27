أعلنت السلطات الأميركية أنّها رفعت دعوى ضدّ "باينانس"، أكبر منصّة في العالم لتداول العملات المشفّرة، وكذلك أيضاً ضدّ رئيسها تشانغ بينغ تشاو، بتهمة تحايلهما عمداً على القوانين الأميركية.