وأوضحت الشركة أن الصفقة تشمل تخصيص 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى مصفاة "رونغ شنغ" للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانغ الشرقية على مدى 20 عاماً، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الصينية.

وأعلنت شركة رونغ شينغ للبتروكيماويات هذا النبأ في إفصاح لبورصة شنتشن الاثنين.

وجاء في البيان أن تشجيانغ للبتروكيماويات ستبيع حصة تعادل عشرة بالمئة من رونغ شينغ للبتروكيماويات مقابل 24.3 يوان (3.35 دولار) للسهم لشركة أرامكو أوفرسيز.

وذكر البيان أن أرامكو ستقدم ائتماناً قدره 800 مليون دولار لشركة "رونغ شنغ" للشراء. وستستحوذ شركة أرامكو أوفرسيز، وهي شركة تابعة لأرامكو، على الأسهم.

تمتلك "رونغ شنغ" 51 بالمئة في شركة "جيجيانغ"، والتي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنوياً.

تتضمن الصفقة بيعاً ثانوياً خارج البورصة لأسهم رونغ شنغ من قبل المساهم الأكبر وهو مجموعة "جيجيانغ رونغشنغ القابضة"، مع إمكانية التعاون المستقبلي بين الأطراف في الأنشطة التجارية، والتكرير، وإنتاج المواد الكيماوية، وترخيص التقنية.

من المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية عام 2023، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية.

ويوم أمس، اتفقت شركة أرامكو السعودية وشركاؤها مجموعة "نورينكو" ومجموعة"بانجين" الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرق الصين.

وتعمل شركة "أرامكو هواجين" للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية (30%) ومجموعة "نورينكو" (51%) ومجموعة "بانجين" الصناعية (19%)، على تطوير مشروع مجمع غرينفيلد، الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ومعمل للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المشروع في الربع الثاني من 2023، بعد أن حصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة. ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026، بحسب بيان شركة أرامكو على موقعها الإلكتروني.