وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.078 بالمئة إلى 103.07 بعد أن صعد 0.5 بالمئة الجمعة وسط توترات مصرفية قادت لتراجع سهم دويتشه بنك ما يقرب من تسعة بالمئة.

وزاد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0764 دولار بعد انخفاضه 0.6 بالمئة يوم الجمعة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2235 دولار بارتفاع 0.05 بالمئة خلال اليوم بعد أن هبط 0.5 بالمئة يوم الجمعة.

وصعد الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة إلى 0.665 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، بلغ آخر ارتفاع لعملة بتكوين 0.84 بالمئة إلى 27861.02 دولار. وبلغ آخر ارتفاع لعملة إيثريوم 0.71 بالمئة إلى 1763.39 دولار.