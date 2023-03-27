وقال البنك في بيان على موقع "تداول" السعودية إنه وافق على تعيين سعيد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي حتى نهاية دورة المجلس الحالية، وتكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.

أزمة كريدي سويس

وفي منتصف شهر مارس الجاري، أكد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة الأهلي السعودي، إن البنك لا يعتزم التوسع في استثماراته ببنك كريدي سويس السويسري لأكثر من 10 بالمئة.

وكريدي سويس - الذي لا يزال يحاول التعافي من الأزمة الطاحنة التي مر بها العام الماضي - شهد تراجع كبير في سعر السهم في منتصف شهر مارس الجاري، بعد تصريحات للخضيري نقلتها رويترز بأن البنك الأهلي لن يستثمر أكثر من 10 بالمئة في كريدي سويس.

ورغم أن مفاد هذه التصريحات ليس جديد حيث سبق وصرح رئيس البنك في نوفمبر الماضي بأن البنك الأهلي لا ينوي زيادة حصته في كريدي سويس، يأتي تراجع السهم الحاد في ظل مخاوف الأسواق العالمية من انتقال أزمة بنك سيليكون فالي لبنوك أخرى.

والبنك الأهلي السعودي أحد أكبر البنوك السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- أكثر من 37.2 بالمئة من رأسماله.