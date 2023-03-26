وقالت الشركة في البيان، إنها قررت زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبة والشعر.

وتراوحت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بين جنيه و3 جنيهات للعلبة الواحدة.

وهذه الزيادة الجديدة هي الثانية التي تقرها الشركة في أقل من 7 شهر، بعد ان رفعت الأسعار في سبتمبر الماضي بين 1.5 جنيه إلى جنيهين.

وكانت الشركة رفعت أسعارها أيضا في مارس 2022 بقيمة تراوحت بين بين نصف جنيه وجنيه واحد.

وتنتج "الشرقية للدخان" أغلب أنواع السجائر الشعبية، وهي تستحوذ على حصة سوقية تبلغ نحو 70 بالمئة من السوق المصرية، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.

وتمتلك الحكومة المصرية 50.5 بالمئة من الشركة الشرقية للدخان، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1 بالمئة لاتحاد العاملين المساهمين، والباقي أسهم حرة في البورصة المصرية.

وتستورد مصر خام التبغ بالكامل من الخارج، وقد تعرضت أسعار الواردات للارتفاع في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه الذي فقد أكثر من نصف قيمته وسط شح في العملة الصعبة بالبلاد.