وأبرم البنك اتفاقية مع بنك الاستثمار العربي الأردني، والتي تحتاج لموافقة البنك المركزي الأردني لتفعيلها. وبموجب الاتفاق ستنتقل أنشطة ستاندرد تشارترد المصرفية الخاصة بالشركات والتجارة والمؤسسات وكذلك أعمال إقراض المستهلكين والأعمال المصرفية الخاصة إلى البنك الأردني.

وقال البنك في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إن جميع موظفيه في الأردن سينقلون إلى بنك الاستثمار العربي الأردني.

وقال سونيل كوشال الرئيس التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد إن الاتفاقية تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للبنوك "لتحقيق الكفاءة وتقليل التعقيد وكذلك إعادة توجيه الموارد داخل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات للارتقاء بالمستوى والنمو ودعم العملاء بشكل أفضل".

وقال بنك الاستثمار العربي الأردني إن عملية الشراء تأتي في إطار استراتيجيته لزيادة حصته السوقية في البلاد والتي تزايدت بعد أن استحوذ على وحدة إتش.إس.بي.سي في الأردن في 2014 ووحدة بنك الكويت الوطني في الأردن في 2022.

وأعلن ستاندرد تشارترد في أبريل 2022 أنه يخطط للتخارج من سبع أسواق هي أنغولا والكاميرون وجامبيا والأردن ولبنان وسيراليون وزيمبابوي.

وقال البنك في ذلك الوقت إنه يسعى للخروج من الأسواق التي يعمل فيها على نطاق صغير وأن يضيق نطاق تركيزه ليركز على الأسواق الأسرع نموا في المنطقة مثل السعودية ومصر.