وأرجعت الشركة في بيان للبورصة السعودية، الأحد، هذه الزيادة في الأرباح إلى تحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 9.1 مليار ريال بزيادة 15 بالمئة عن العام السابق.

وتعود هذه الزيادة في الإيرادات إلى نمو إيرادات الشركة من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، وعودة الزوار الدوليين للعمرة والأعمال بعد تخفيف قيود كورونا، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل" التابعة لها، بحسب البيان.

وأظهرت بيانات الشركة انخفاض الإطفاء والاستهلاك بمقدار 364 مليون ريال الناتجة عن تحويل "الأبراج" إلى أصول غير متداولة لغرض البيع والمتعلق بصفقة بيع الأبراج المعلن عنها سابقا.

وكانت "زين السعودية" توقعت في يناير الماضي، تحقيق صافي ربح بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي من صفقة نقل ملكية أبراج الاتصالات المملوكة لها إلى شركة "لتيس الذهبية" المملوكة بحصة مسيطرة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة إجمالية 3.02 مليار ريال.

وأعلنت "زين السعودية" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 0.5 ريال لكل سهم بإجمالي حوالي 449.4 مليون ريال.