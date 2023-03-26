وأضاف البيان أن الطرح سيكون في الفترة ما بين 26 مارس و 25 يونيو‭2023‬.

وعُمان هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بعد قطر، بحسب بيانات بلومبرغ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للبلاد نحو 11 مليون طن سنويا.

وأنشأت سلطنة عمان في نهاية ديسمبر الماضي، شركة الغاز المتكاملة، التي أصبحت تتولى إدارة كافة الأصول والأنشطة الحكومية بقطاع الغاز، وهي تتوسع في تصدير الغاز الطبيعي مستفيدة من زيادة الطلب العالمي عليه.

وتتوقع سلطنة عمان أن يزيد إنتاج السلطنة من النفط بأكثر من 10 بالمئة في 2023، ليصل إلى 1.175 مليون برميل يوميا، بحسب ما ذكرته وزارة المالية العمانية في الموازنة الأولية للعام الجاري.

وتضخ عُمان نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات البترولية، وهي نوع خفيف من النفط. وهي عضو في تحالف "أوبك+" الذي يضم مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط.