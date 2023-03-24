وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في بروكسل "البنوك الأوروبية قوية".

تصريحات ماكرون تأتي في الوقت الذي تشهد أسهم البنوك الأوروبية تراجعات حادة اليوم، مع تضرر سهمي دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.

وهبط سهم دويتشه بنك لليوم الثالث بأكثر من 11 بالمئة بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين من مخاطر التخلف عن السداد في وقت متأخر أمس الخميس.

واهتز القطاع المصرفي العالمي منذ الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الإقليمية الأميركية هذا الشهر. وأكد صناع السياسة أن الاضطرابات تختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، قائلين إن البنوك لديها رأس مال أفضل وإن الأموال متاحة بسهولة أكبر.

لكن المخاوف انتشرت بسرعة، وسارع بنك يو.بي.إس إلى الاستحواذ على كريدي سويس يوم الأحد بعد أن خسر البنك السويسري المتعثر ثقة المستثمرين.