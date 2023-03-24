وتراجع المؤشر ستوكس 60 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش لكن انتعاشا قويا في وقت سابق هذا الأسبوع جعله في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمئة وسهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرغ أنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق لوزارة العدل الأميركية حول ما إذا كان خبراء ماليون قد ساعدوا أثرياء من روسيا على التهرب من العقوبات.

وهبط سهم بنك رايفايزن الدولي 1.8 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يضغط على البنك النمساوي للتخلي عن أعماله في روسيا التي تدر عليه أرباحا ضخمة.

وبشكل عام، تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 2.3 بالمئة مع انخفاض سهم دويتشه بنك 5.4 بالمئة.

وانخفضت أسهم الخدمات المالية 1.5 بالمئة.