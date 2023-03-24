فيما قالت وزيرة الطاقة آنياس بانييه روناشير الجمعة إن شحنات الوقود من مصفاة جونفريفيل التابعة للشركة في نورماندي استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد تدخل الشرطة لتفريق العاملين الذين أغلقوها.

وفتحت الشرطة الطريق إلى المصفاة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة حتى يتمكن الموظفون من الذهاب إلى العمل.

وتشهد فرنسا تظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص الخميس في مختلف أنحاء البلاد وفق نقابة "سي جي تي"، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

في باريس حيث أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، قي مقابل 119 ألفا بحسب وزارة الداخلية، سرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

كما أغلقت مواقع سياحية في باريس ومنطقتها من بينها برج إيفل وقصر فرساي أبوابها مجدداً أمام الزوار الخميس في اليوم التاسع للتحركات الاحتجاجية على إصلاح نظام التقاعد.