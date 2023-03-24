وقالت الشركة في بيان، أنه القرار تم اتخاذه استجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد وتسجيل فائض في اكتتاب المستثمرين الأفراد في الإمارات.

وبحسب البيان، يبقى حجم الطرح على حاله عند 750 مليون سهماً عادياً تمثل ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الأنصاري للخدمات المالية.

ونتيجةً لهذا القرار بزيادة حجم الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد، سيتم تخصيص 693.75 مليون سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المحترفين بدلاً من 712.5 مليون سهماً عادياً.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي يتراوح بين 1 و1.03 درهماً للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 56,3 و57,9 مليون درهم تمثل ما نسبته 7.5 بالمئة من حجم الطرح العام الأولي.

يشار إلى أن أسهم الطرح ليست جديدة، وإنما هي أسهم قائمة مملوكة حالياً للمساهم البائع "الأنصاري القابضة" التي تبيع 10 بالمئة من ملكيتها في المجموعة. وبالتالي ستذهب عائدات الطرح للمساهم البائع دون أن تتلقى المجموعة أي عائدات من الطرح العالمي. وسيحتفظ المساهم البائع بملكية 90 بالمئة من أسهم المجموعة عقب الطرح العالمي.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث أُغلِق يوم أمس الموافق 23 مارس 2023 باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، في حين تنتهي اليوم فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب المستثمرين المؤهلين، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 27 مارس 2023.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول إدراج الأسهم في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.