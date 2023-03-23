وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته رويترز اليوم الخميس 18.9756 ليرة لكل دولار. وانخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو الماضي إلى 6.07 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له في 20 عاما على الأقل لكنه ارتفع بعد ذلك.

وهبط إجمالي الاحتياطيات بنحو تسعة مليارات دولار‭‭ ‬‬في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية بالبلاد في فبراير وأودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وشرد الملايين.

ودخلت وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية إلى حسابات البنك المركزي التركى الأسبوع الماضي، فيما تعمل أنقرة والرياض على إعادة توطيد العلاقات.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات في السوق فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر عام 2021. وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في عام 2021.

وبخصم عقود المبادلة القائمة، التي بلغت قيمتها 34.87 مليار دولار أمس الأربعاء، يتضح أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ما زال بالسالب.