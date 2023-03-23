وذكر لي براتشر، رئيس مجلس بلوكتشين في تكساس أن شركات تعدين البتكوين تستهلك حوالي 2100 ميغاوات من إمدادات الطاقة في الولاية. وقال براتشر إن هذا الاستخدام للطاقة ارتفع 75 بالمئة العام الماضي.

وأضاف براتشر "هناك بعض التحديات أمام صناعة تعدين البتكوين"، مشيرا إلى أن مجموعته شهدت مؤخرا إفلاس منصتين بارزتين وقيام شركات تعدين أخرى بتقليص التوسعات.

كما تواجه الصناعة لوائح اتحادية جديدة تشمل فرض ضريبة مقترحة بنسبة 30 بالمئة على استخدام الكهرباء في التعدين الرقمي ودعوات من وزيرة الخزانة الأميركية والهيئة التنظيمية المعنية بالسلع الأولية لوضع إطار تنظيمي.

وفرضت نيويورك هذا العام حظرا على بعض عمليات تعدين العملات المشفرة التي تعتمد على الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها.

لكن في تكساس، قدمت بعض المقاطعات حوافز ضريبية واستمرت في جذب شركات التعدين إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال مات بروساك، كبير المسؤولين التجاريين في مؤسسة بتكوين الأميركية لتعدين العملات المشفرة، التي تجري إحدى عمليات التعدين الخاصة بها في مزرعة رياح بقدرة 280 ميغاوات في ولاية تكساس، "يعد تعدين البتكوين نشاطا تجاريا كثيف الاستهلاك للطاقة، ولهذا السبب نجد أماكن مثل غرب تكساس مليئة بشركات تعدين البتكوين".

واستهلك موقع المؤسسة في مكامي بتكساس الشهر الماضي 173 ألف ميغاوات من الطاقة في الساعة، حوالي 60 بالمئة منها من الشبكة ونحو 40 بالمئة توفرها مزرعة الرياح القريبة. ويستخدم المنزل الأميركي في المتوسط حوالي عشرة ميغاوات في الساعة خلال السنة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.