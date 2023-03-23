ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأميركي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات "الكافية" لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.

تغير الأسعار

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1976.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1979.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى.

وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأونصة مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.85 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.23 دولار وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1464.01 دولار.