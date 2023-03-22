ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ 14 مليار دولار اعتبارا من هذا العام بهدف تنفيذ "الاستثمارات الملحة وذات الأولوية" والتي تتيح بدء عملية إعادة الاعمار.

ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات والذي نشر نهاية أكتوبر 350 مليار دولار.

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان "نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشاريع النهوض المقبلة والتي بدأت فعلا".

من جانبها، أوضحت الحكومة الأوكرانية أن تقدير الأضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية في الوقت الراهن.

وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز بالدرجة الأولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والتي تشكل نحو خمسين في المئة من الأضرار التي طالت أوكرانيا بعد عام من النزاع.

من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن "اعادة الإعمار ستستغرق أعواما عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات".

والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار مدتها أربعة اعوام، علما بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس ادارة الصندوق.

ومنح البنك الدولي أوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.