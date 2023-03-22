وسابك، هي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وتأسست في العام 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70 بالمئة من أسهمها منذ العام 2020.

وتولى الفقيه عدة مناصب في سابك من بينها نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات وهو يعمل في الشركة منذ أكثر من 37 عام، بحسب حسابه على موقع لينكد إن.

وقبل تعيينه رئيس تنفيذي، شغل الفقيه منذ أواخر سبتمبر 2022 منصب الرئيس التنفيذي المكلف لـ "سابك" بعد أن عُين يوسف البنيان الرئيس التنفيذي السابق للشركة وزير للتعليم في السعودية.

يحمل الفقيه شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود وشهادة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة.