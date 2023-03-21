وكشفت الشركة عن أرباح صافية قدرها 813 مليار روبل (حوالي 10.5 مليار دولار) للعام الماضي، بانخفاض 7.9 بالمئة عن عام 2021.

وقالت روسنفت إن "العوامل غير النقدية أدت دورا كبيرا في تحديد ديناميات" أرباحها.

وأضافت أن مستوى الربح "يشكل أساسا متينا" لدفع أرباح حملة الأسهم.

فرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، من بينها وضع حد أقصى لسعر خامها في نهاية عام 2022.

في عام 2021، سجلت روسنفت أرباحا صافية قياسية بلغت 883 مليار روبل.

العقوبات على قطاع الطاقة الروسي

ركزت العقوبات الغربية على تقليص قدرة روسيا على جني الأرباح من بيع النفط.