أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تسجيل انخفاض حاد في أرباحها السنوية على خلفية العقوبات الغربية على موسكو.
وكشفت الشركة عن أرباح صافية قدرها 813 مليار روبل (حوالي 10.5 مليار دولار) للعام الماضي، بانخفاض 7.9 بالمئة عن عام 2021.
وقالت روسنفت إن "العوامل غير النقدية أدت دورا كبيرا في تحديد ديناميات" أرباحها.
وأضافت أن مستوى الربح "يشكل أساسا متينا" لدفع أرباح حملة الأسهم.
فرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، من بينها وضع حد أقصى لسعر خامها في نهاية عام 2022.
في عام 2021، سجلت روسنفت أرباحا صافية قياسية بلغت 883 مليار روبل.
العقوبات على قطاع الطاقة الروسي
ركزت العقوبات الغربية على تقليص قدرة روسيا على جني الأرباح من بيع النفط.
- في مارس 2022، حظرت واشنطن استيراد النفط الخام الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم، وقيدت الاستثمارات الأميركية في معظم شركات الطاقة الروسية.
- في ديسمبر الماضي، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في مجموعة السبع على سقف سعري للنفط الخام الروسي بنحو 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
- منع الاتحاد الأوروبي سفن الدول الأعضاء من نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية إلى دول ثالثة، كما حظر تقديم المساعدة التقنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية ذات الصلة.
- دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.