وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة "إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال ستين يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الأونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا".

وأضاف أن إفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة إفريقيا.

وكانت موسكو قد أعلنت السبت إن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصديرالحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

تفاصيل الاتفاقية