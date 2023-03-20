ويأتي التدبير الاستثنائي بعيد استحواذ مصرف "يو بي اس" الأكبر في سويسرا على منافسه "كريدي سويس" في عملية نسّقتها الحكومة السويسرية بهدف إعادة إرساء الثقة بالنظام المصرفي.

وقرّرت المؤسسات تعزيز "خطوط المبادلة"، وهي آليات تتيح للمصارف المركزية الأجنبية وصولا أسهل للدولار.

وستعمد البنوك المركزية بذلك إلى زيادة وتيرة العمليات بالدولار، وأشار البيان إلى أن "هذه العمليات التي تجرى حتى الآن أسبوعيا، ستصبح يومية اعتبارا من الإثنين 20 مارس 2023. وستبقى على هذا المعدّل حتى نهاية ابريل على الأقل".

وشبكة "خطوط المبادلة" هي بمثابة "شبكة أمان للسيولة لتهدئة التوترات في الأسواق المالية العالمية والمساهمة بذلك في التخفيف من آثار هذه التوترات على عرض القروض للأسر والشركات"، بحسب البنوك المركزية.

وتشهد الأسواق توترات كبرى منذ إفلاس "سيليكون فالي بنك"، وسط تخوّف من نقص السيولة بعدما رُفعت معدّلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخّم.

وفيما يلي أهم الإجراءات..

قرّرت المؤسسات تعزيز "خطوط المبادلة"، وهي آليات تتيح للمصارف المركزية الأجنبية وصولا أسهل للدولار.

ستعمد المصارف المركزية بذلك إلى زيادة وتيرة العمليات بالدولار.

هذه العمليات التي تجرى حتى الآن أسبوعيا، ستصبح يومية اعتبارا من الإثنين 20 مارس، وستبقى على هذا المعدّل حتى نهاية أبريل على الأقل.

شبكة "خطوط المقايضة" هي بمثابة "شبكة أمان للسيولة لتهدئة التوترات في الأسواق المالية العالمية والمساهمة بذلك في التخفيف من آثار هذه التوترات على عرض القروض للأسر والشركات.

تشهد الأسواق توترات كبرى منذ إفلاس "سيليكون فالي بنك"، وسط تخوّف من نقص السيولة بعدما رُفعت معدّلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخّم.

كان الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) قد أبرم ومدّد اتّفاقات مماثلة في العام 2020 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

والاتفاق أبرم بين البنوك المركزية لبريطانيا وكندا والمركزي الأوروبي والياباني والسويسري والاحتياطي الفيدرالي.