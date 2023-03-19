ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن بنك (يو.بي.إس) السويسري وافق على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات تجنب حدوث اضطرابات عند إعادة فتح الأسواق.