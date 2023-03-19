أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه مساء اليوم الأحد نبأ استحواذ بنك يو بي إس العملاق على منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.