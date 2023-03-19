وبحسب تقرير الصحيفة، فإن UBS عرض شراء كريدي سويس الذي يعاني من أزمات كبيرة بسعر 0.25 فرنك للسهم، في صفقة تبادل أسهم، وهو ما يقل كثيرا عن سعر سهم البنك في إغلاق يوم الجمعة عند مستوى 1.86 فرنك.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر إن كريدي سويس -الذي تأسس قبل 167 عاما- يقاوم عرض الشراء المقدم من منافسه الأكبر UBS ويرى أنه منخفض للغاية وسيؤذي مساهميه وموظفيه الذين لديهم أسهم في البنك.

وكان كريدي سويس شهد تراجعات كبيرة الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن انهيار البنك خاصة بعد أن أعلن البنك الأهلي السعودي -وهو أكبر حامل أسهم فيه- أنه لا يعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في البنك السويسري.

وفقد كريدي سويس ما يزيد على 98 بالمئة من قيمته السوقية منذ ذروتها في 2007 وسط سلسلة من الأزمات والفضائح المالية.

الصفقة المقترحة لاستحواذ UBS على كريدي سويس والتي لا تزال المفاوضات جارية بشأنها تأتي بدفع من السلطات السويسرية التي تسابق الزمن لإتمامها قبل فتح الأسواق غدا الإثنين من أجل تفادي أزمة مصرفية قد تمتد آثارها إلى القطاع المصرفي العالمي، خاصة في ظل الضغوط التي تسبب فيها انهيار بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر في أميركا.

وباعتباره واحد من بين 30 بنكا مهما على مستوى القطاع المصرفي العالمي، فإن فشل كريدي سويس سوف يمتد تأثيره إلى جميع انحاء النظام المالي.

وتخطط السلطات السويسرية لتغيير قوانين البلاد لتجاوز تصويت المساهمين على الصفقة مع رغبتها في الإسراع بإبرام الصفقة قبل يوم الاثنين، بحسب ما ذكرته فايننشال تايمز.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن UBS يطالب بضمانات حكومية لتغطية التكاليف القانونية والخسائر المحتملة التي يمكن أن تصل إلى مليارات الفرنكات.