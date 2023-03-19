وتسابق الجهات التنظيمية السويسرية الزمن لتقديم حل سريع لأزمة كريدي سويس قبل إعادة فتح الأسواق يوم الاثنين، وجرت مفاوضات مطولة أمس السبت، ويبدو أنها مستمرة اليوم أيضا من أجل الجمع بين العملاقيين المصرفيين.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز، السبت، إن يو.بي.إس غروب تسعى للحصول على ضمانات حكومية بنحو ستة مليارات دولار للاستحواذ المحتمل على كريدي سويس غروب.

وكانت وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر لم تسمها أن يو بي إس يطالب الدولة بتحمل التكاليف القانونية والخسائر المحتملة من صفقة الاستحواذ المحتملة.

ومع تراجع ثقة المستثمرين والشركاء، اضطر البنك المركزي السويسري الأربعاء إلى إقراض 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) لإنعاش المؤسسة التي تتخذ مقرا في زيورخ وطمأنة الأسواق.

لكن مفعول ذلك الإجراء قصير الأجل في حين أن عملية استحواذ بهذا الحجم معقدة للغاية، خاصة إذا تمت على عجل.

وصل سهم كريدي سويس الأربعاء إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.55 فرنك سويسري (1.56 يورو)، وبلغت القيمة السوقية للمصرف سبعة مليارات فرنك سويسري فقط، وهو رقم منخفض بالنسبة لبنك مصنف على غرار يو بي إس بين أهم ثلاثين بنكا في العالم.

وتفتح السوق السويسرية في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش الاثنين، وإذا لم يقتنع المستثمرون بأنه تم التوصل إلى حل جيد لمؤسسة تعتبر حلقة ضعيفة، فقد تشهد يوما أسوأ من الأربعاء 15 مارس.