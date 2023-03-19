وقال الصندوق، ومقره في العاصمة النمساوية فيينا، إن التمويل الجديد يعكس التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.

وقال الدكتور عبد الحميد خليفة، مدير عام الصندوق في البيان إن "جهودنا تساعد شركائنا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على تعزيز سياساتهم المناخية".

وأوضح البيان أن جهود الصندوق تساهم في الوصول إلى الطاقة ودعم مشاريع البنية التحتية، التي تعكس التزام الصندوق المستمر بتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن مجلس إدارة الصندوق وافق على توفير التمويل اللازم لأربعة مشروعات منهم ثلاثة تدعم مكافحة التغير المناخي، الأول في شكل قرض بقيمة 50 مليون دولار إلى أرمينيا، لدعم سياسات زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وقرض بقيمة 150 مليون دولار إلى كولومبيا، لدعم قدرة الحكومة على التخطيط للعمل المناخي وتعزيز انتقال الطاقة، وقرض بقيمة 20 مليون دولار إلى سيشيل، لتعزيز الإصلاحات المتعلقة بالمناخ لتطوير الأراضي وأنظمة صيد الأسماك، وقرض بقيمة 100 مليون دولار إلى الهند للمساعدة في تمويل طريق دائري بطول 56 كيلومترا يخدم أكثر من 4 ملايين شخص.

جدير بالذكر أن صندوق الأوبك اعتمد أول خطة عمل مناخية في سبتمبر 2022، تلزم الصندوق بزيادة حصة تمويل المشاريع، التي تساهم في مكافحة تغير المناخ، إلى 40 بالمئة حتى عام 2030، وتعميم الاهتمام بالأهداف المناخية وزيادة التكيف مع المناخ في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والغذاء والمياه والمدن الذكية.