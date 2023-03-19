وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر تقديم عروض بحلول 17 مارس.

وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيلكون فالي في العاشر من مارس وعلى سيغنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيلكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع. وقالت المصادر لوكالة رويترز إن المؤسسة وكلت بنك الاستثمار بيبر ساندلر لإدارة عطاء جديد.