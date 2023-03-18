كما رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في العام المقبل إلى 2.9 بالمئة بدلا من 2.7 بالمئة في التوقعات السابقة.

أما بالنسبة للتضخم، فتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن يتراجع في العديد من البلدان، ليصل إلى 5.9 بالمئة في مجموعة العشرين بدلا من 6 بالمئة في التوقعات السابقة.

لكنها في المقابل رفعت توقعاتها لنمو التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء إلى 4 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين، مقابل 3.8 بالمئة في التوقعات السابقة.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي، أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.5 بالمئة في العام الجاري، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 0.5 بالمئة. ورفعت توقعاتها للتضخم الأساسي في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.9 بالمئة من 3.6 بالمئة.

وفي منطقة اليورو، توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0.8 بالمئة بدلا من 0.5 بالمئة، ورفعت توقعاتها للتضخم الأساسي إلى 5.2 بالمئة مقابل 4.7 بالمئة.

وفي بريطانيا، توقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 بالمئة في العام الجاري يليه انتعاش ضعيف في العام المقبل عند 0.9 بالمئة.

كما توقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5 بالمئة في 2023، و0.5 بالمئة أخرى في 2024، مما يوسع الركود الذي يعاني منه الاقتصاد منذ الحرب الأوكرانية.