وكانت الشركة تفكر في هذه الخطوة ضمن الخيارات التي تستكشفها لإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة لبنكها الاستثماري ووحدتها للاستثمار المغامر.

وأغلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة الماضي بنك سيلكون فالي بسبب أزمة كبيرة في السيولة، الأمر الذي أصاب القطاع المصرفي الأميركي والعالمي باضطرابات واسعة خشية انتقال العدوى لبنوك ومؤسسات مالية أخرى على غرار ما جرى وقت الأزمة المالية العالمية في 2008.

والبنك الاستثماري وشركة الاستثمار المغامر التابعين لمجموعة (إس.في.بي) المالية منفصلان عن بنك سيلكون فالي.

واتخذت الإدارة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات سريعة من أجل ضمان ودائع العملاء في البنك المنهار، بالإضافة إلى إتاحة تمويلات سريعة للبنوك من أجل دعم سيولتها وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الأميركي.