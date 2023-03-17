وأضاف أن مسحا تمهيديا شاركت فيه 805 نقابات تابعة لرينجو أظهر متوسط زيادة بقيمة 11844 ين (89 دولارا) شهريا.

وقال مسؤولو "رينجو" في مؤتمر صحفي بشأن محادثات الأجور لفصل الربيع إن إدخال تغييرات على طريقة إجراء المسح تجعل من الصعب المقارنة بالبيانات التاريخية قبل عام 2013 لكن متوسط زيادة الأجور الذي يتجاوز ثلاثة بالمئة يتحقق للمرة الأولى منذ عام 1994.

ووافقت الشركات اليابانية الكبرى على أكبر زيادات في الأجور منذ ربع قرن خلال المحادثات التي اختُتمت يوم الأربعاء لتلبي بذلك ولو في الوقت الراهن دعوة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى دفع أجور أعلى لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان معدل التضخم الأساسي في اليابان قد ارتفع إلى 4.2 بالمئة في يناير الماضي، عند أعلى مستوى له في نحو 40 عاما، وذلك مقارنة مع 4 بالمئة في ديسمبر.

وتعد هذه القراءة لمؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) هي الأعلى منذ عام 1981، وإن جاء أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين عند 4.3 بالمئة.

وبحسب بلومبرغ فإن أسعار الفنادق والتأمين على السيارات ساهمت في زيادة التضخم خلال يناير، فيما تباطأت أسعار الطاقة بشكل طفيف.