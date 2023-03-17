وتسببت هذه التحركات في اضطرابات لحركة السفر في ألمانيا خلال الشهور القليلة الماضية. ودعت نقابة فيردي أفراد الأمن وعمال المناولة الأرضية في مطارات "دوسلدورف" و"كولونيا/بون" و"شتوتجارت" و"بادن-بادن" إلى الإضراب احتجاجا على الأجور وظروف العمل.

وذكر مطار "كولونيا/بون" أن الإضراب تسبب في إلغاء 144 رحلة طيران.

وأعلن مطار دوسلدورف في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعمل وفقا "لجدول رحلات مخفض بشكل كبير"، وكان من المجدول في الأصل إقلاع وهبوط 368 طائرة اليوم الجمعة.

وقال مطار "شتوتجارت" في بيان إنه "لن يكون بالإمكان تنفيذ عمليات إقلاع أو هبوط اليوم بسبب إضراب فيردي"، طالبا من الركاب عدم التوجه إلى المطار.

وألغت مطارات برلين وبريمن وهامبورغ في وقت سابق من هذا الأسبوع كل الرحلات التجارية بسبب الإضرابات التي تأتي بعدما تسبب تعافي حركة السفر بعد جائحة كورونا في تأجيج مشاكل العمالة، فضلا عن مطالبة الموظفين بزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم.