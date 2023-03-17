وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في بيان الخميس أن المبالغ المستحقة في إطار "برنامج التمويل المؤقت للبنوك" وصلت إلى 11.9 مليار دولار بحلول الأربعاء.

وكان الاحتياطي الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قد كشف ليل الأحد عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفعت "سيلكون فالي" للانهيار.

ويوفر البرنامج تمويلا إضافيا "للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين"، كما جاء في بيان الفيدرالي.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء مجلس الشيوخ الخميس بأن السلطات تحركت بسرعة لحماية المودعين في بنكي "سيلكون فالي" و"سيغنتشر" الذي انهار أيضا بعد أن رأت "خطرا جديا بحصول عدوى" في القطاع المصرفي.

وبعد أيام على انهيار "سيلكون فالي"، تراجعت أسهم عدد من البنوك الإقليمية على رأسها "فيرست ريبابليك" بسبب مخاوف متعلقة بوضعها المالي على المدى الطويل.

لكن الأسواق استجابت بشكل إيجابي بعد أن أعلنت مجموعة تضم 11 من أكبر البنوك الأميركية بينها "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" "غولدمان ساكس" الخميس ايداعها 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك".

وقالت المجموعة في بيان لها إن أفعالها تعكس "الثقة في النظام المصرفي للبلاد".