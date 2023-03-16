وفي دعم تشتد الحاجة إليه للقطاع المصرفي الذي خسر تسعة بالمئة خلال الأسبوع الجاري، حصل "كريدي سويس" على حزمة إنقاذ من البنك المركزي السويسري لتعزيز ثقة المستثمرين.

وارتفعت أسهم البنك الذي مقره زوريخ 19.2 بالمئة، الخميس، بعدما هوت 24 بالمئة لمستوى قياسي منخفض في الجلسة الماضية.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" مرتفعا 1.3 بالمئة بعدما انخفض 0.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر عقب قرار زيادة البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة.

وزاد مؤشر القطاع المصرفي 1.2 بالمئة بعدما هبط واحدا بالمئة إثر زيادة الفائدة، بينما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بمنطقة اليورو 1.4 بالمئة.