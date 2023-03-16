وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 20 ألفا إلى 192 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 11 مارس.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 205 آلاف طلب في ذلك الأسبوع.

وكان معدل البطالة في أميركا قد ارتفع بأكثر من المتوقع في فبراير الماضي، كما تراجع معدل النمو في الأجور، لكن الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد قفزت أكثر من المتوقع، وهو ما يقدم صورة متضاربة أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يتطلع إلى هذه البيانات من أجل رسم سياسته المستقبلية بشأن وتيرة رفع الفائدة.

وعقب الإعلان عن البيانات صعدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، فيما تراجع مؤشر الدولار وكذلك العوائد على السندات في أميركا.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأميركية، في العاشر من مارس الجاري، أن معدل البطالة في فبراير ارتفع إلى 3.6 بالمئة، وهو ما يزيد عن التوقعات بأن يبقى دون تغيير عند معدله في يناير البالغ 3.4 بالمئة.