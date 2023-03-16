وقالت وزارة المالية، الخميس، إن النتائج الأولية للميزانية الاتحادية أظهرت أن إيرادات الدولة الإجمالية بلغت 143.1 مليار درهم بالربع الرابع من 2022، مقابل 133.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات الضرائب وحدها 75 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 58 مليار درهم في فترة المقارنة.

أما النفقات فقد انخفضت إلى 120.3 مليار درهم بالربع الرابع مقابل 136.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2021.

واستفاد الاقتصاد الإماراتي في 2022 من الأداء القوي لبعض القطاعات مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 7.6 بالمئة في 2022، عند أعلى مستوى في نحو عقد.