وبحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.

وكانا قد هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأميركي نحو 11 بالمئة.

وفي وقت لاحق الخميس، من المتوقع أن يميل صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، إذ يستعيد اقتصاد منطقة اليورو قوته بينما يُتوقع أن يظل التضخم مرتفعا لسنوات.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أن المخاوف من تفاقم الأزمة المالية بالقطاع المصرفي يمكن أن تؤثر أيضا على طلب النفط.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 2023 بعد إلغاء إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إلى زيادة متوقعة في الطلب على النفط من الصين، بعد يوم من رفع منظمة أوبك توقعاتها للطلب الصيني في عام 2023.