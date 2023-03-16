وتستهدف الشركة طرح 750 مليون سهم، بما يمثل 10 بالمئة من إجمالي رأسمالها، مع إمكانية زيادة حجم الطرح، لتحتفظ "الأنصاري القابضة" بعد انتهاء الطرح بنسبة 90 بالمئة من الأسهم.

ووفقا للنطاق السعري الذي أعلنته الشركة فإن قيمتها السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 7.5 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار)، و7.73 مليار درهم (2.1 مليار دولار).

وطرح الأنصاري للاكتتاب العام، هو الأول في سوق دبي هذا العام، بعد عام من الزخم الذي شهدته أسواق الإمارات خلال العام الماضي.

وقالت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسهم المطروحة قائمة، وستذهب حصيلة البيع لصالح "الأنصاري القابضة"، ولن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام.

وذكرت الشركة أنه يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب في نسبة 5 بالمئة من أسهم الطرح العالمي، وأنه يجب تخصيص نسبة الاكتتاب كاملة للجهاز قبل البدء في عملية التخصيص للمكتتبين الآخرين في عروض المستثمرين المؤهلين.

وأشار البيان إلى أن الشركة تهدف إلى توزيع أرباح بقيمة 600 مليون درهم كحد أدنى فيما يتعلق بأرباح عام 2023، وسيتم سدادها مناصفة على مرحلتين في أكتوبر 2023 وأبريل 2024. ووفقا للنطاق السعري للطرح فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين 7.77 بالمئة و8 بالمئة عن العام 2023.

ستبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وحتى 23 مارس للأفراد، وحتى 24 مارس للمؤسسات، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس 2023.

وتوقعت الشركة اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 6 أبريل 2023.