وتلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في "كريدي سويس" إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم الأوروبية الأخرى.

تحركات الأسعار

تراجع خام برنت بواقع 3.76 دولار أو 4.9 بالمئة ليبلغ عند التسوية 73.69 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 3.72 دولار، أو 5.2 بالمئة إلى 67.61 دولار عند التسوية.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء، تحت ضغط المخاوف من أن انهيار بنك "سيليكون فالي" الأسبوع الماضي وإخفاقات البنوك الأميركية الأخرى قد يؤدي إلى أزمة مالية من شأنها أن تلقي بثقلها على الطلب على الوقود.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن المخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بواقع 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس إلى 480.1 مليون برميل.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.2 مليون برميل.