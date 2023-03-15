ودفع التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت نموا قويا للوظائف في شهر فبراير، خبراء الاقتصاد إلى رفع تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع من العام.

وكانت الأنباء الواردة عن التضخم مشجعة إلى حد ما.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي مما أدى إلى أقل زيادة على أساس سنوي منذ ما يقرب من عامين.

وغير أن تأثير البيانات الاقتصادية يتراجع أمام الاضطرابات التي بدأت تظهر في القطاع المالي إذ أدى الانهيار الأخير لبنكين إقليميين إلى إذكاء المخاوف من انهيار بنوك أخرى.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات يناير بالرفع لتظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 3.2 بالمئة بدلا من ثلاثة بالمئة كما ورد من قبل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 0.3 بالمئة وتراوحت التقديرات من انخفاض واحد بالمئة إلى زيادة نصف بالمئة.

وتحتل السلع الجزء الأكبر في الغالب من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والتي لا يتم تعديلها بحسب التضخم.

وقال خبراء الاقتصاد إن تحديات تعديل البيانات من أجل التحول في أنماط الإنفاق في نهاية وبداية العام إضافة إلى ارتفاع الأسعار كانا من بين العوامل التي أدت إلى زيادة مبيعات التجزئة بشكل مبالغ فيه في شهر يناير.

وتدعم سوق العمل الضيقة الإنفاق وتؤدي إلى زيادة نمو الأجور. وكان هناك 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في يناير.

ولا يزال لدى المستهلكين كميات كبيرة من مدخرات تراكمت خلال جائحة كوفيد-19.

وتراجعت الأسهم الأميركية على خلفية الاضطرابات في القطاع المصرفي.

وقفز الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى كما ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية.

وتسير مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خبراء الاقتصاد إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، في طريقه للزيادة خلال الربع الحالي مما دفع بعض البنوك المدرجة في وول ستريت إلى رفع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي.

ومع إتاحة البيانات عن مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين، توقع خبراء الاقتصاد زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين بنحو 0.3 بالمئة في فبراير بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في يناير.

وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية فيما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس إلى 4.6 بالمئة من 4.7 بالمئة في يناير.