وتعرضت أسهم القطاع المصرفي في أوروبا لمزيد من الضغوط مجددا مع تراجع سهم "كريدي سويس" بعد أن قال أكبر مستثمر فيه إنه لن يزوده بالمزيد من المساعدة المالية.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1923 دولارا للأونصة بحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.9 بالمئة مسجلة 1928.60 دولار.

وزاد الذهب على الرغم من قفزة حادة في الدولار عادة ما تضع ضغوطا على الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية.

ولا يزال التركيز منصبا على التحرك المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وعادة ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم لكن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا تزيد من تكلفة الفرضة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 22.15 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.01 دولار والبلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1467.73 دولار.