وكانت التوقعات السابقة ترجح أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.4 بالمئة.

وقال هنت في خطاب الميزانية أمام البرلمان البريطاني، إن اقتصاد المملكة المتحدة سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.8 بالمئة، بأعلى من التوقعات السابقة عند 1.3 بالمئة.

كما من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2025.

ومنذ نوفمبر، تراجعت تكاليف الطاقة، والتي كانت ارتفعت بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال الوزير البريطاني إن العوامل الدولية المتغيرة، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لن تُدخل البلاد في ركود تقني خلال العام الجاري.

وتعتبر بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعد إلى أوضاع ما قبل انتشار وباء كورونا.

وقال هانت إنه على الرغم من عدم الاستقرار العالمي، فإن مكتب الميزانية العمومية يتوقع أن يتراجع التضخم في بريطانيا من 10.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9 بالمئة بنهاية 2023.

واستبعد هانت أن تحدث تغيرات كبيرة في خطته للميزانية، إلا أنه أكد تمديد دعم فاتورة الطاقة للأسر في بريطانيا لمدة 3 أشهر.