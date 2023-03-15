وقال آكار وفقا لبيان من وزارة الدفاع في تركيا: "بدأنا المفاوضات وفقا للنهج المتبع في النسخة الأولى للاتفاق. مواصلة الاتفاق أمر مهم. سنواصل اتصالاتنا فيما يخص التمديد لمدة 120 يوما بدلا من شهرين".

وأضاف أن أطراف الاتفاق سيجرون تقييما وسيتخذون قرار بشأن تمديد الاتفاق لمدة أكبر، وقال إن أنقرة تأمل في نتيجة إيجابية.

ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا مبادرة حبوب البحر الأسود في تركيا بدعم من الأمم المتحدة يوم 22 يوليو، جرى تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية، مما ساعد في خفض أسعار المواد الغذائية في العالم بعد بلوغها مستويات قياسية.

ومع استمرار المباحثات، اقترحت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما، أي نصف مدة التمديد السابقة، ورفضت أوكرانيا ذلك.

وقبل أيام، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة في جنيف، أن روسيا تؤيّد تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط، بعدما كان يُمدَّد تطبيق النص كل مرة لمدة 120 يومًا حتى الآن.

وقال سيرغي فيرشينين في إعلان مكتوب أُرسل إلى وسائل إعلامية عقب المفاوضات "إن الجانب الروسي لا يُعارض تمديدًا جديدًا لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط".

وجاء ذلك في ختام يوم من المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف.