وهوت أسهم أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم "إنديتكس" المالكة للعلامة التجارية "زارا" بأكثر من ثلاثة بالمئة عند بدء الجلسة.

وسجلت الشركة زيادة 27 بالمئة في صافي أرباحها لعام 2022.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض مؤشر قطاع التجزئة 1.9 بالمئة.

وطغى التشاؤم المرتبط بنتائج الشركتين الأوروبيتين على الآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة والتفاؤل الحذر إزاء القطاع المصرفي الأميركي.

وكانت ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم "إتش آند إم" قد سجلت زيادة في صافي مبيعاتها بنسبة 12 بالمئة في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، لكن المحللين قالوا إن النتائج كانت "مخيبة للآمال إلى حد ما".

وهوت أسهم الشركة أيضا بأكثر من خمسة بالمئة.

وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية في ما يقرب من ثلاثة شهور أمس الثلاثاء، على خلفية تنامي الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب انهيار "بنك سيليكون فالي".