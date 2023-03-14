وعلى أساس شهري، تباطأ معدل التضخم في فبراير إلى 0.4 بالمئة، بما يتوافق مع التوقعات، وذلك مقابل 0.5 بالمئة في يناير.

أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني بعض السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، فقد تباطأ أيضا كما هو متوقع إلى 5.5 بالمئة في فبراير مقابل 5.6 بالمئة في يناير.

وعلى أساس شهري فقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى 0.5 بالمئة في فبراير وهو ما يزيد قليلا على التوقعات باستقراره عند نفس مستوى يناير البالغ 0.41 بالمئة.

وتترقب الأسواق تحركات الفيدرالي الأميركي الذي سيجتمع يومي 21 و22 مارس الجاري من أجل تحديد اتجاه أسعار الفائدة، حيث تحولت التوقعات إلى أن المركزي الأميركي قد يفضل تأجيل رفع أسعار الفائدة عقب الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي الأميركي على خلفية انهيار بنكي "سيلكون فالي" و"سيغنتشر".