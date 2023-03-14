وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، في الرياض، إن الشركات الأربع التي تم الاستثمار فيها هي "نسمة وشركائها"، و"السيف"، و"البواني القابضة" و"المباني"، وذلك عبر زيادة رأسمالها.

وقال إن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمئة، إلى 65 بالمئة بحلول عام 2030، مشيرا إلى إطلاق صندوق الاستثمارات العامة مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ضمن استراتيجية لتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة.

وأشار إلى أن شركة "روشن" على سبيل المثال قدمت فرصا للقطاع الخاص عبر تخصيص 30 بالمئة من أراضيها للمطورين العقاريين لبناء مساكن واعدة.

وبحسب الرميان، فإن الصندوق سيعلن عن برامج واتفاقيات مصممة للقطاع الخاص، كما سيعلن عن إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.