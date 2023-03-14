وقالت موديز إنها صنفت الديون الثانوية لبنك "سيغنتشر" عند مستوى "C" وهي تعتبر أدنى درجة في التصنيفات غير الاستثمارية.

وأضافت وكالة التصنيف الائتمانية أنها وضعت 6 بنوك أميركية أخرى قيد المراجعة لخفض تصنيفها، وهي فيرست ريبابليك بنك، وزيونس بانكورب، وكوميركا إنك، وويسترن أليانز بانكورب، ويو إم بي فاينانشيال كورب، وإنترست فاينانشيال كورب.

وكان سهم "فيرست ريبابليك" ومقره سان فرانسيسكو، انخفض بنسبة قياسية بلغت 62 بالمئة، أمس الإثنين، وتراجع سهم "ويسترن أليانس" ومقره فينيكس بنسبة غير مسبوقة بلغت 47 بالمئة، كما هبطت أسهم "كوميركا" ومقره دالاس بنسبة 28 بالمئة، بحسب بلومبرغ.

وأغلقت السلطات الأميركية بنك "سيغنتشر" ومقره نيويورك، الأحد، وهو ما يعتبر ثالث أكبر فشل في تاريخ البنوك الأميركية، بعد يومين من إغلاق "سيلكون فالي بنك".

وتعهدت الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي برد ودائع عملاء سيلكون فالي كاملة، وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة أمس أن "الأزمة تحت السيطرة".

وفي وقت سابق من أمس، عينت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق لفاني ماي، رئيسا تنفيذيا للكيان الجديد الذي تأسس باسم بنك سيليكون فالي إن.إيه بعدما سيطرت الجهة التنظيمية على مؤسسة إس.في.بي المالية عقب انهيارها الذي دفع الأسهم للهبوط وأثار مخاوف من انتقال العدوى إلى الأسواق العالمية.

ونقلت الجهة التنظيمية جميع ودائع بنك سيليكون فالي إلى هذا البنك الجسري وقالت إن جميع المودعين سيمكنهم الوصول لأموالهم اعتبارا من صباح أمس الاثنين.

وأظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز أن مايوبولوس أبلغ العملاء أمس الاثنين بأن البنك مفتوح ويزاول أنشطته كالمعتاد.