وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع 2.4 بالمئة في اليوم السابق في أسوأ موجة بيع هذا العام.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والتكنولوجيا 1.1 بالمئة و0.4 بالمئة على التوالي إذ أقبل المستثمرون على القطاعات التي تميل إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

واستمرت عائدات السندات الأوروبية في الانخفاض على خلفية رهان المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من تشديد السياسة النقدية.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 1.1 بالمئة بعد أن سجل أكبر خسارة له منذ أكثر من عام أمس الاثنين.

وانخفض سهم بنك كريدي سويس 1.3 بالمئة، كما تراجع سهم إتش.إس.بي.سي 1.8 بالمئة ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي.

واشترى إتش.إس.بي.سي وحدة بنك سيلكون فالي أمس الاثنين لينقذ الوحدة التي تعد مقرضا رئيسيا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في بريطانيا.