الناديان الكبيران الإنجليزي والإيطالي قررا مواجهة ارتفاع التكاليف والآثار السلبية الناتجة عن التضخم بعدة إجراءات بدأت بقرار زيادة أسعار تذاكر حضور المباريات، وهي المرة الأولى منذ 11 عاماً التي يقوم فيها نادي مانشستر يونايتد برفع التذاكر، وجاءت نسبة الزيادة بقيمة 5 في المئة.

الانتصارات والتضخم سبب الزيادة

الخبير الاقتصادي المصري محمود عطا صرح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن توقيت رفع التذاكر ليس صدفة، حيث استغل الناديان عودة الانتصارات بعد سنوات من الكبوات، وبالتالي لن تجد هذه الزيادة سخطا من جماهير الناديين.

وأضاف عطا أن القطاع الرياضي ليس بعيدا عن تداعيات الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ومن ثم يسعى لإعادة تسعير الخدمات المقدمة في ظل تصاعد وتيرة التضخم.

وأشار إلى أن نسبة رفع التذاكر المعلنة وهي 5 في المئة تعتبر ضئيلة ولا تتواكب مع الزيادة في التكاليف، والتي تتخطى 40 في المئة في الخمس سنوات الأخيرة، و11 في المئة في آخر عام.

وقال إن نسبة رفع أسعار التذاكر كانت أيضا أقل من معدل التضخم الذي استمر في الارتفاع في بريطانيا بأسرع وتيرة له منذ عام1977 وارتفع في إيطاليا لرقم قياسي لم يُسجل منذ 1985.

ورأى عطا أن نسبة الزيادة المعتمدة لن تكون الخطوة الأولى من قبل مانشستر يونايتد لأن الاستثمار الرياضي يعاني من ارتفاع وتيرة التكاليف الناتجة عن التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة.

ويأتي قرار رفع تذاكر المباريات في مانشستر يونايتد في وقت تقوم فيه عائلة "غليزرز" الأميركية مالكة النادي بدراسة العروض المقدمة لشراء النادي، حيث تريد العائلة مبلغ لا يقل عن 5 مليار دولار.

وأكد النادي الإنجليزي أن سبب الزيادة جاء على خلفية زيادة نسبة المصاريف بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم فوق مستوى 10 بالمئة، وهو ما أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية.

زيادة أقل من معدل التضخم

يرى النادي في بيانه أن قيمة الزيادة تعتبر متواضعة وأنها ضرورية للسماح للنادي بالعمل على أساس مستدام.

وجاء في المذكرة الرسمية للنادي أن ارتفاع أسعار التذاكر أقل بكثير من معدل التضخم الحالي، كما ستظل أسعار التذاكر في ملعب "أولد ترافورد" إلى جانب أسعار الطعام والشراب في يوم المباراة "مقبولة" إلى حد كبير مقارنة بأندية أخرى.

لكن قرار زيادة أسعار تذاكر المباريات لم يطل فئة الاشتراكات المحجوزة لمن هم دون 16 عاما، بالإضافة إلى خصم 50 بالمئة للمشتركين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

وقد تلقت الجماهير الراغبة في حجز التذاكر رسائل عبر البريد الإلكتروني، تم فيها توضيح كافة المتغيرات التي تم إدخالها على اشتراكهم الجديد.

وأصبحت أغلى تذكرة موسمية للبالغين في عام 2022/23 بسعر 950 جنيها إسترلينيا، وبأرخص سعر تبلغ 532 جنيها إسترلينيا، ويبلغ متوسط سعر تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز 946.50 جنيها إسترلينيا لأغلى تذكرة موسم للبالغين و524 جنيها إسترلينيا للأرخص.

ويعتبر نادي وستهام صاحب أرخص تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسعر 299 جنيها إسترلينيا.

أسعار تذاكر بعض فرق الدوري الإنجليزي الممتاز - 2022/23 بالجنيه الإسترليني

توتنهام أرخص تذكرة 807 - الأغلى 2025

توتنهام أرخص تذكرة 807 - الأغلى 2025 آرسنال أرخص تذكرة 926 - الأغلى 1.839

آرسنال أرخص تذكرة 926 - الأغلى 1.839 ساوثهامبتون أرخص تذكرة 399- الأغلى 1149

ساوثهامبتون أرخص تذكرة 399- الأغلى 1149 فولهام أرخص تذكرة 385 - الأغلى 1050

فولهام أرخص تذكرة 385 - الأغلى 1050 وستهام يونايتد أرخص تذكرة 299- الأغلى 1025

وستهام يونايتد أرخص تذكرة 299- الأغلى 1025 مانشستر سيتي أرخص تذكرة 350 - الأغلى 980

مانشستر سيتي أرخص تذكرة 350 - الأغلى 980 مانشستر يونايتد أرخص تذكرة 532 - الأغلى 950

مانشستر يونايتد أرخص تذكرة 532 - الأغلى 950 ليفربول أرخص تذكرة 514 - الأغلى 869

ميلان على خطى "يونايتد"

في إيطاليا، قام نادي إي سي ميلان برفع تذاكر المباريات، بعدما بدأ مسار التعافي المالي، وتوقعت منصة " كالتشيو فاينانزا" الإيطالية أن النادي سيغلق ميزانية 2022 - 2023 مع خسارة أقل من العام السابق بحوالي 25 مليون يورو، والسبب في ذلك عودة الفريق للمشاركة في دوري الأبطال وكذلك نمو الإيرادات.

أسعار التذاكر في ميلان

يبدأ سعر حضور جميع المباريات العشرين المدرجة في تذكرة الموسم من 199 يورو ، أو 10 يورو لكل مباراة في الدرجة الثالثة حتى في المباريات الكبيرة .

يبدأ سعر حضور جميع المباريات العشرين المدرجة في تذكرة الموسم من 199 يورو ، أو 10 يورو لكل مباراة في الدرجة الثالثة حتى في المباريات الكبيرة يبلغ إجمالي متوسط الزيادة مقارنة بحملة التذاكر الموسمية 2019-20 حوالي 15 في المئة من 304 يورو إلى 351 يورو .

وتزامن ارتفاع سعر تذاكر مباريات ميلان مع ارتفاع التضخم في إيطاليا في أكتوبر الماضي بنسبة 11.9 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس 1984 وفقا لتقرير مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

وارتفعت أسعار الطاقة في إيطاليا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.8 في المئة سنويا، وتراجعت أسعار الجملة بنسبة 7.5 في المئة خلال يناير الماضي مقابل ارتفاعها بنسبة 2.9 في المئة خلال الشهر السابق.

طرق مبتكرة لجلب الأموال

رجل الأعمال‏ الكويتي، نايف جابر، مالك شركة 7tickets المتخصصة في السياحة الرياضية وحجز تذاكر المباريات في أوروبا، صرح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الكثير من الأندية الكبيرة في العالم عمدت إلى رفع الاشتراكات السنوية للتذاكر الموسمية، وكذلك التذاكر العادية بعد جائحة كورونا، وذلك لرفع مداخيلها المالية وتعويض خسائرها بعد الأزمة التي دمرت كرة القدم في الفترة الماضية، مضيفا أن الأندية كانت تسعى لتغطية مصاريفها، وكذلك للتنافس في سوق الانتقالات واستقطاب الأسماء الكبيرة من اللاعبين.

‏وكشف جابر أن بعض الاندية أيضا ابتكرت طرقا جديدة لزيادة مداخيلها المالية خاصة بحضور الجماهير للمباريات حيث تعطي المشجعين الفرصة للحصول على تجربة حضور مباراة فخمة في أماكن مميزة في الملعب بمقابل مادي أعلى من قيمة التذكرة المعلن عنها.

‏وأكد نايف جابر أن بعض الأندية ومنها ريال مدريد لجأت إلى تأجير قاعات بعض الفنادق القريبة من ملعب الفريق "سانتياغو برنابيو" واعتبارها صالة لكبار الشخصيات، حيث يجتمع فيها المشجعون ويتناولون فيها الطعام ويلتقون ببعض أساطير النادي قبل التوجه للملعب، وكل ذلك بمقابل مالي كبير يفوق قيمة التذاكر الموسمية والعادية.