سلط انهيار اثنين من البنوك الأميركية الكبرى في غضون أيام الضوء على الميزانيات العمومية للمقرضين الآخرين من ذوي رأس المال المتوسط، مع إسراع عدد قليل منها لتهدئة مخاوف المستثمرين من انتقال العدوى في النظام المالي الأوسع نطاقا.