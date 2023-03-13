وانخفضت أسهم بنوك إقليمية أخرى من بينها ويسترن ألاينس بانكورب وزيونس بانك كوربورايشن رغم إعلان السلطات المالية الأميركية الأحد عن خطة إنقاذ لضمان ودائع عملاء بنك سيلكون فالي.

بعد حوالي 20 دقيقة من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بعد انخفاضه بنسبة 0.7 بالمئة في بداية الجلسة.

لكن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ظل منخفضًا بنسبة 0.4 بالمئة بينما فقد مؤشر ناسداك 0.3 بالمئة.

وجاء ذلك رغم إعلان السلطات المالية الأميركية الأحد عن خطة إنقاذ لضمان ودائع زبائن بنك سيليكون فالي.

كما أعلن الاحتياطي الفدرالي أنه سيوفر تمويلًا إضافيًا للبنوك لمساعدتها على تلبية احتياجات المودعين.

وقالت كوينسي كروسبي من شركة إل بي إل فاينانشال، لوكالة فرانس برس: "الثقة تضعف في السوق. نرى ذلك بشكل واضح فيما يتعلق بالبنوك الإقليمية خصوصا"، مضيفة أن نفس الظاهرة موجودة في أوروبا.

وتابعت الخبيرة أن السلطات الأميركية تحاول تعزيز الثقة لكن "لا يبدو أن ذلك يؤتي أكله".