وبنك سيلكون فالي (SVB) أكبر مقرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم، إذ تخصص في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأميركية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

بعد الأزمة العاصفة التي ضربت البنك ومعه شريحة كبيرة من الشركات والمودعين، تدخلت الحكومة الفدرالية، وكان أول تحرك للمنظمين في ولاية كاليفورنيا، فأغلقوا البنك ووضعوه تحت الحراسة القضائية، تحت مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية.

كما تم إعلان مجموعة من القرارات بعد اجتماع كل من ‏وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفدرالية، لحماية المستهلكين والنظام المصرفي.

لكن رغم هذه التحركات، تسود حالة ذعر بين الشركات التي كان يدعمها بنك سيليكون فالي، وأعلن بعضها عن خسائر ضخمة قد تؤدي إلى إغلاقها أو تؤثر بشكل مباشر على العاملين فيها.

Roku

"روكو" شركة تكنولوجيا أميركية، تقوم بتصميم أجهزة بث الفيديو والتلفزيون الذكي، وتطوير برامج الوسائط المتعددة.

الشركة قالت إن لديها حوالي 487 مليون دولار من 1.9 مليار دولار في مصرف سيليكون فالي، أي حوالي 26 في المائة من أموالها.

ودائع الشركة لدى البنك غير مؤمنة إلى حد كبير، وفق وثيقة نشرتها "روكو".

في هذا الوقت، لا تعرف الشركة إلى أي مدى ستتمكن الشركة من استرداد الأموال النقدية المودعة لدى البنك.

"روكو" التي يقع مقرها في سان خوسيه، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في سبتمبر 2017، أوضحت أن لديها ما يكفي من الأموال والتدفقات النقدية "لتلبية رأس مالها العامل" لمدة 12 شهرا على الأقل .

بحلول إغلاق الأسواق الأميركية يوم الجمعة، بلغت قيمة سهم "روكو" 99 دولارا، أي أقل بمقدار 53 سنتا عن اليوم السابق، بانخفاض قدره 0.88 بالمئة.

BlockFi

"بلوك فاي" هي شركة خدمات مالية، تقدم قروضا مدعومة بالعملات المشفرة.

لديها 227 مليون دولار في بنك سيليكون فالي، وفقا لطلب بالإفلاس تقدمت به.

صناديق بلوك فاي ليست مؤمنة، لأنها في صندوق استثمار مشترك في سوق المال، وهو نوع من الصناديق يستثمر في النقد وسندات الدين قصيرة الأجل منخفضة المخاطر .

قدم "بنك العملة المشفرة" طلبا للإفلاس في نوفمبر بعد اعتقال سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، وهي شركة وبورصة للعملات المشفرة.

، وهي شركة وبورصة للعملات المشفرة. رغم أن فرايد تعهد بإنقاذ "بلوك فاي" وإقراضه 400 مليون دولار لها، قدمت الشركة طلب بالإفلاس.

يذكر أن الشركة تمتلك شركة فرعية دولية في برمودا، تقدمت بطلب بالإفلاس هناك أيضا.

Roblox

منصة الألعاب عبر الإنترنت "روبلوكس" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، قالت في وثيقة قدمتها، الجمعة، للجنة الأوراق المالية والبورصات، إن حوالي 5 في المائة من أموالها النقدية، البالغة 3 مليارات دولار (حتى 28 فبراير) كانت محفوظة في بنك سيليكون فالي .

المدير المالي مايكل جوثري، قال في الوثيقة، إنه "بغض النظر عن نتيجة انهيار البنك والتوقيت، لن يكون لهذا الوضع أي تأثير على العمليات اليومية للشركة ".

عند إغلاق الأسواق الجمعة، بلغت قيمة سهم روبلوكس 40.05 دولارا، بزيادة 0.28 بالمائة عن اليوم السابق.

Circle

غرّدت شركة سيركل لتكنولوجيا المدفوعات، الجمعة، أن 3.3 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار من احتياطيات العملة المشفرة المرتبطة بالدولار الأميركي (USDC) بقيت في بنك سيليكون فالي.

USDC هي اختصار لـ USD Coin، وهي نوع من العملات الرقمية المرتبطة بقيمة الدولار الأميركي، أُطلقت في 2018 من قبل سيركل وكوينبيس، ويتم استخدامها لاستثمارات ومدفوعات ومعاملات أخرى.

"سيركل" التي تتخذ من بوسطن مقرا لها، قالت: "مثل العملاء والمودعين الآخرين الذين اعتمدوا على بنك سيليكون قالي، تنضم سيركل إلى الدعوات لاستمرارية هذا البنك المهم في الاقتصاد الأميركي، وسيتم اتباع الإرشادات التي قدمتها الجهات التنظيمية الحكومية والفدرالية ".

في تغريدة أخرى، قالت إن "البنك هو واحد من 6 بنوك تستخدمها لإدارة 25 في المائة من احتياطياتها من USDC المحتفَظ بها نقدا.

كان لدى الشركة حوالي 44.5 مليار دولار من العملة المتداولة في منتصف يناير، وفقا لتقرير احتياطي صادر عن المحاسبين في شركة "ديلويت".

"سيركل" التي تم تداولها بأقل من دولار يوم الجمعة، قالت: "بينما ننتظر توضيحا حول كيفية تأثير وصاية المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع على بنك سيليكون فالي، على المودعين، تواصل سيركل و USDC العمل بشكل طبيعي ".

Axsome Therapeutics

شركة الأدوية Axsome Therapeutics، قالت إن لديها ودائع نقدية كبيرة في بنك سيليكون فالي، وفي بنك آخر.

الشركة قالت إنها "تعتقد بأن حساب البنك الثاني وقرض حالي سيكونان كافيين لمواصلة عمليات التمويل".

يذكر أن الشركة مملوكة للقطاعين العام والخاص . وعند إغلاق الجمعة، بلغت قيمة سهمها 39 دولارا، بانخفاض 5.78 بالمائة عن اليوم السابق.

Etsy

منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة "إيتسي"، حذرت، الجمعة، من أن بعض مدفوعات الإيداع قد تأخرت، وفقا لرسالة بريد إلكتروني من الشركة نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية. ومن غير المعروف عدد البائعين الذين تأثروا بالتأخيرات .

"إيتسي" التي تركز على المنتجات الحرفية والأشياء المصنوعة يدويا، لديها أكثر من 95 مليون مشتري و7.5 مليون بائع حول العالم .

متحدث باسم المنصة قال لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "واجهنا مؤخرا تأخيرا في إصدار مدفوعات لبعض البائعين بسبب الانهيار غير المتوقع لبنك سيليكون فالي".

"تعمل فرقنا على مدار الساعة لتطبيق حل، ونتوقع أن ندفع للبائعين عبر شركاء الدفع الآخرين في غضون أيام العمل المقبلة"، وفق المتحدث.

وأغلق سهم إيتسي عند 105.98 دولار، الجمعة، بانخفاض 1.63 في المائة.

Camp

توجه متجر "كامب" الألعاب المملوك للقطاع الخاص ومقره نيويورك، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، بعد ساعات فقط من إغلاق المنظمين لبنك سيليكون فالي، الجمعة .

المتجر نشر على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا يؤكد انهيار البنك الذي يتعامل معه، داعيا العملاء إلى شراء سلع بخصم 40 بالمائة عبر الإنترنت .

في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى العملاء، الجمعة، قال الشريك المؤسس، بن كوفمان: "لسوء الحظ، كانت معظم الأصول النقدية لشركتنا في أحد البنوك التي انهارت للتو. أنا متأكد من أنكم سمعتم الأخبار"، وفق شبكة "سي إن إن".

Compass Coffee